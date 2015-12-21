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عبد الرحيم على: "مصر تحتاجنى.. وسأتفرغ للبرلمان وخدمة الناس"

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عبد الرحيم على: "مصر تحتاجنى.. وسأتفرغ للبرلمان وخدمة الناس" عبد الرحيم على: "مصر تحتاجنى.. وسأتفرغ للبرلمان وخدمة الناس"
أعرب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، عن رضاه بما حققه فى العمل الإعلامى والصحفى على مدار الأعوام السابقة، كاشفاً أنه سيتفرغ الآن للبرلمان وخدمة الناس فقط.

وقال عبد الرحيم على، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنجزت فى عملى الإعلامى والصحفى الكثير، ولكن الآن تحتاجنى فى جهة أخرى، ولا أستطيع الإمساك بيد الإعلام، وأمسك بالأخرى البرلمان"، مستطرداً :"سأتفرغ تفرغاً كاملا للبرلمان المصرى لخدمة من منحونى هذه الثقة وسأكون صوت الناس اينما تكون حقوقهم ومصالحهم".

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