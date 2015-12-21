عبد الرحيم على: سأكون زعيما للمعارضة.. والبرلمان "كورباج" على ظهر الحكومة

أكد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، أنه سيكون زعيما للمعارضة داخل البرلمان، موضحاً أنه قبل أن التفكير فى الأغلبية التى ستؤيد الحكومة والرئيس والوقوف معه، يجب التفكير فى جناح معارض للحكومة.

وقال عبد الرحيم على، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشر وليس إله، لافتاً إلى أن "الشعب لم ينتخب السيسى بتفويض على بياض، بل من أجل برنامجه فى مكافحة الارهاب وبناء الدولة وإزالة الفقر وتحسين التعليم والصحة والبيئة والاستثمار، مشددا:"سنعارضه ونعارض حكومته إذا لم ينفذ برنامجه".

وكشف نائب دائرة الدقى والعجوزة، عن أنه سيسعى لتشكيل كتلة معارضة بنائه، من أجل صورة محترمة لبلد حضارته 7 آلاف سنة، موضحاً:"نأمل تشكيل لجنة المائة فى إطار برنامج سياسى حتى لو وصل الأمر للتحالف مع المصريين الاحرار.. ولأول مرة ستشارك المعارضة فى الحكم وليس المعارضة الجذرية.. والبرلمان يجب أن كورباج على ضهر الحكومة".

واعتبر أن المعارضة المطروحة بالبرلمان "حنجورية"، فى حين أن الأمر يتطلب بدائل علمية لرئيس الوزراء والجمهورية لإصلاح الدولة والوصول إلى الصواب.

وتابع :"السيسى لديه 97% مؤيدين، ولديه ظهير شعبى ومعظم البرلمان مع الرئيس، وإذا كان العالم يعايرنا بنسبة تصويت 25% فى البرلمان فنسئ لأنفسنا بتقدير ائتلاف نقدمه للعالم ونقوله هو دا المجلس".

كما أشار إلى أن الحكومة الحالية عاجزة عن توفير بيئة جيدة للاستثمار، والدولة توجه انفاقات خاطئة فى مجالات عدة وعلى رأسها الخدمات الصحية.

عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح":"لو ساويرس مكان سيف اليزل كان بقى مرشد بطربوش"

>

عبد الرحيم على لـ"آخر النهار": أجهزة الأمن تدعم ائتلاف "دعم مصر"

>

>