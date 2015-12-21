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الزمالك: اتفقنا مع سموحة على ضم لاعب الأهلي السابق

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الزمالك: اتفقنا مع سموحة على ضم لاعب الأهلي السابق الزمالك: اتفقنا مع سموحة على ضم لاعب الأهلي السابق

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاتفاق مع سموحة على ضم أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق.

وكان إسماعيل يوسف قد كشف عن أن الجهاز الفني طلب من مرتضى ضم ظهير أيسر للفريق ضمن 3 صفقات. ( تعرف عليها من هنا )

وقال مرتضى للصحفيين: "اتفقنا مع سموحة على ضم أيمن أشرف من بداية الموسم المقبل".

وأوضح "طلبت من محمد فرج عامر ضم أيمن أشرف في يناير، ولكنه طلب منا الانتظار حتى نهاية الموسم".

وكان رئيس الزمالك قد طلب من سموحة تسهيل انتقال أيمن أشرف، بعدما وافق النادي الأبيض على إعارة إسلام جمال للنادي السكندري.

يذكر أن أيمن أشرف انتقل من الأهلي إلى سموحة في صيف 2013.

وقدم صاحب الـ24 عاما مستوى جيدا مع سموحة، لينضم إلى منتخب .

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