تحدي_كلير_في_الجول - تعرف على قواعد اللعبة مع شيكا وكهربا

اللعبة اسمها Clear Game of 7.. والـ#تحدي_في_الجول مع كلير.. والأبطال يتقدمهم حازم إمام مع نجوم الكرة المصرية شيكا وكهربا وأخرين..

هم 7 ألعاب. Crossbar Challenge وهي تحدي العارضة. إذا أردت الفوز سدد في العارضة وستحصل على أعلى النقاط. أما لو صوبت في القائمين فنقاطتك ستكون أقل.

أما لو سكنت كرتك داخل الشباك. فأنت رغم نجوميتك يا شيكا لن تحصد أي نقطة.

تعرف على باقي التحديات وقوانينها مع لقطات من نجوم مصر تتنافس فيما بينها عبر هذا الفيديو: