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#تحدي_كلير_في_الجول - تعرف على قواعد اللعبة مع شيكا وكهربا

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#تحدي_كلير_في_الجول - تعرف على قواعد اللعبة مع شيكا وكهربا #تحدي_كلير_في_الجول - تعرف على قواعد اللعبة مع شيكا وكهربا

اللعبة اسمها Clear Game of 7.. والـ#تحدي_في_الجول مع كلير.. والأبطال يتقدمهم حازم إمام مع نجوم الكرة المصرية شيكا وكهربا وأخرين..

هم 7 ألعاب. Crossbar Challenge وهي تحدي العارضة. إذا أردت الفوز سدد في العارضة وستحصل على أعلى النقاط. أما لو صوبت في القائمين فنقاطتك ستكون أقل.

أما لو سكنت كرتك داخل الشباك. فأنت رغم نجوميتك يا شيكا لن تحصد أي نقطة.

تعرف على باقي التحديات وقوانينها مع لقطات من نجوم تتنافس فيما بينها عبر هذا الفيديو:

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Clear Game of 7مع شيكا وكهربا.. تعرف على قواعد #تحدي_كلير_في_الجولبرعاية:CLEARSamsung Egypt7 Sports Centerوالراعي الرسمي لـFilGoal.com:Pepsiوالشريك الإعلامي لـFilGoal.com:ALTV

Posted by FilGoal.com on Monday, December 21, 2015

انتظروا الحلقة الأولى من المسابقة خلال ساعات..

المسابقة برعاية:

• كلير

• سامسونج

• 7

• والراعي الرسمي لـ في الجول:

بيبسي

• والشريك الإعلامي لـ في الجول:

ALTV

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فيديو اليوم السابع

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