بالصور.. إنقاذ أسرة من تحت أنقاض منزل انهار عليهم بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من استخراج أم وأبنائها الثلاثة وزوجة أحدهم من تحت أنقاض منزلهم، الذى انهار عليهم نتيجة انفجار أنبوبة غاز مساء اليوم بقرية ميت عاصم مركز بنها بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الانهيار.

وبالفحص والمعاينة المبدئية تبين أن المنزل المنهار عبارة عن طابقين من الطوب الأسمنتى، ومسقوف بالخشب، وأن سبب الانهيار انفجار أنبوبة غاز، خاصة بمحل يخص أحد أبناء الأسرة ملحق بالمنزل المنهار.

واستعان الأهالى باثنين من اللوادر الأهلية، وقاموا برفع أنقاض المنزل المنهار، واستخرجوا الأم وثلاثة من أبنائها وزوجة أحدهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وما زالت الجهود الأهلية بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية مستمرة لرفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.



>