ألمانيا تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد ترحيل اللاجئيين

سجلت ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات ترحيل طالبي اللجوء كما جاء في تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، وترجع هذه الزيادة إلى التدفق الكبير للاجئين حيث زاد عددهم المسجلين منهم هذا العام عن مليون لاجئ بصورة غير مسبوقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية – في بيان اليوم الإثنين أن حالات ترحيل اللاجئين بلغت 18 ألفا و363 حالة على مستوى ألمانيا منذ بداية 2015 حتى نهاية نوفمبر الماضي مقابل10 آلاف و884 حالة في العام الماضي بالكامل.

وبحسب البيانات – التي نشرها موقع (دويتش فيلا) – فقد رحلت ولاية (بافاريا) منذ يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي 3 آلاف و643 طالب لجوء إلى وطنهم بعد أن رفضت السلطات طلبات لجوئهم بزيادة تربو على ثلاثة أضعاف عدد المرحلين العام الماضي (1007 حالة ترحيل).

وتضاعفت حالات الترحيل في ولاية هيسن ثلاث مرات من 829 حالة عام 2014 إلى ألفين و306 حالات حتى نهاية الشهر الماضي.

وزادت حالات الترحيل في ولاية (بادن-فورتمبرغ) بواقع الضعف لترتفع من 1080حالة العام الماضي إلى ألفين و140 حالة حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وارتفع عدد حالات الترحيل في ولايات أخرى بصورة ملحوظة, بينما لم يسجل بعضها ارتفاعا ذكر. وكانت تورينغين هي الولاية الوحيدة التي سجلت تراجعا في عدد حالات ترحيل اللاجئين، وذلك بترحيل 152 لاجئا على مدار العام الجاري مقابل 234 حالة ترحيل العام الماضي.