محافظ الاسماعيلية يشهد حفل تأبين لاعب كرة القدم الشهيد محمد حمادة

شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية الاحتفالية الكبرى التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومجلس ادارة النادى الاسماعيلى لتأبين لاعب كرة القدم الشهيد الراحل محمد سعيد شحاتة أبن عزبة أبو شحاتة التابعة لقرية نفيشة بمركز ومدينة الاسماعيلية وذلك بحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وعدد من نواب البرلمان الجديد ضم كل من المستشار عبد الفتاح عبدالله والنائب عصام منسى والدكتور سامى هاشم ومحمدأبو السعود رئيس مجلس ادارة النادى الاسماعيلى والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية وأعضاء مجلس ادارة النادى الاسماعيلى والعقيد ابراهيم صدقى مأمور قسم شرطة الضواحى وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقد تضمن حفل التأبين اقامة مباراة لكرة القدم بين فريقى مركز شباب أبوشحاتة وناشىء الاسماعيلى تحت 19 سنة والتى أنتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما .

كما تم تكريم والد الشهيد واهدائه كأس مركز الشباب وتكريم محافظ الاسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة ورئيس النادى الاسماعيلى وأعضاء البرلمان حضور الحفل ووكيل وزارة الشباب والرياضة .