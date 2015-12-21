اليونان: سيستخدم اسم «فلسطين» في الوثائق الرسمية

أشاد ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوني، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت البرلمان اليوناني المقرر الثلاثاء على الاعتراف بدولة فلسطين، وأعلن تسيبراس أن حكومته ستستخدم اسم «فلسطين» رسميُا في الوثائق اليونانية.

قال تسيبراس، اليوم الاثنين، إثر محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا تستمر يومين ‘‘ نحن مسرورون بأن تتزامن أول زيارة رسمية للرئيس محمود عباس مع تصويت البرلمان الثلاثاء على قرار الاعتراف بدولة فلسطين’’، وأكد أن ‘‘اليونان ملتزمة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة على أساس حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية’’، بحيث تكون “بلدًا يتعايش بسلام مع إسرائيل’’، حسبما أفادت دويتش فيله.

وأضاف تسيبراس، أن حكومته ستقوم بعد التصويت باستخدام “كلمة فلسطين بدل كلمة السلطة الفلسطينية في كل وثائق الدولة اليونانية، وهي رسالة ذات طابع رمزي’’. وأكمل رئيس الوزراء ‘‘أنا فخور بالقول إن هذا التصويت يرتدي أهمية خاصة لأنه تم تبنيه بإجماع’’ كل الأحزاب الأسبوع الفائت في اللجنة النيابية المعنية.