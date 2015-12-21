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حريق أتوبيس سياحى بطريق "القاهرة - الفيوم"

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حريق أتوبيس سياحى بطريق "القاهرة - الفيوم" حريق أتوبيس سياحى بطريق "القاهرة - الفيوم"
شب حريق مفاجئ فى أتوبيس سياحى خالى من الركاب أثناء سيره بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى وتمكن السائق من النزول بسرعة قبل وصول النيران إليه .

كان الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بأتوبيس سياحى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى فى نطاق 6 أكتوبر، قرب المقابر، وانتقلت سيارتين من إسعاف الفيوم منهم سيارة الكوارث، وتبين أن النيران التهمت الأتوبيس بشكل كامل بعدما اشتعلت فيه فجأة وهو خال من الركاب أثناء سيره على الطريق وتمكن السائق من النزول بسرعة قبل امتداد النيران إليه وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365