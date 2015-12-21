للحوامل.. تعرفى على خطورة تناولك المخللات فى فترة الحمل

فترة الحمل إحدى الفترات الصعبة التى تمر بها المرأة بسبب تعرضها لبعض المشاكل الصحية نتيجة الحمل والتغيرات الهرمونية والفسيولوجية، ذلك بجانب ممارساتها لبعض العادات غير الصحية التى تنعكس على صحتها وصحة جنينها مثل تناول المشروبات والأطعمة غير الصحية فى فترة الحمل.>العادات الغذائية الخاطئة فى فترة الحمل

حول ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى النساء والتوليد، إن هناك بعض العادات غير الصحية التى تتبعها كثير من النساء الحوامل فترة الحمل وأهمها:

1)خطورة تناول الأطعمة الغنية بالأملاح فى فترة الحمل

2)عدم ممارسة الرياضة

>تفضل كثير من النساء الحوامل الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات والأسماك المملحة أو إضافة قدر كبير من الملح على الطعام وذلك أمر بالغ الخطورة على صحة المرأة فى فترة الحمل، نظرًا لأنه ذلك يساهم فى ارتفاع مستوى ضغط الدم بالجسم وبالتالى تكون الحامل أكثر عرضه لحدوث تسمم الحمل والذى يصل فى كثير من الأحيان إلى وفاة الجنين والأم.>تجهل كثير من النساء الحوامل بفترة الحمل أهمية ممارستهن لرياضة مناسبة فى فترة الحمل لتجنب مشاكل السمنة وزيادة الوزن أثناء الحمل وبعد الولادة أيضًا.