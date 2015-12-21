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تعرف على أسباب الإمساك لمريض البواسير أهمها الغذاء غير الصحى

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تعرف على أسباب الإمساك لمريض البواسير أهمها الغذاء غير الصحى تعرف على أسباب الإمساك لمريض البواسير أهمها الغذاء غير الصحى
البواسير من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تؤدى لإصابتهم بالبواسير، مثل العادات الغذائية غير الصحية التى تحتوى على قدر كبير من التوابل والبهارات الحارة ما يترتب عليه حدوث البواسير وغيرها من الأسباب الأخرى.

البواسير


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد عزازى أخصائى الجراحة العامة، إن البواسير هى عبارة عن حدوث تضخم وتجمع للأوردة المتواجدة بالأغشية تحت المخاطية بالقناة الشرجية، ما يتسبب فى تعرض الشخص المصاب بالبواسير لبعض المشاكل الصحية، مثل الألم بالجزء المتضخم بـ"البواسير" بفتحة الشرج.

أسباب الإمساك لمريض البواسير


>تعرض مريض البواسير لحدوث الإمساك أكثر المشاكل الصحية التى يعانى منها المرضى المصابون بالبواسير، نظرًا لأنه يتسبب فى حدوث ألم شديدة أثناء عملية التبرز نتيجة تناولهم أغذية غير صحية خالية من الألياف الغذائية المفيدة لسهولة عملية الإخراج والتبرز والاعتماد، بصورة مفرطة على تناول الأطعمة غير الصحية المسببة للإمساك، مثل الوجبات السريعة وغيرها والمخبوزات الجاهزة التى لا تحتوى على الحبوب كاملة الحبة "الردة" .

نصائح لتجنب مريض البواسير للإمساك


>وتابع د.عزازى قائلا: "يجب على مريض البواسير تجنب ممارسة الأشياء المسببة لحدوث الإمساك والاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة وشرب قدر كافٍ من المياه يوميًا.
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مصر 365