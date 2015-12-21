وزير الدفاع الكندى يحذر من خطر تنظيم داعش فى ليبيا وسيناء

حذر وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان الذى يزور العراق لتقييم مساهمة بلاده فى التصدى لتنظيم داعش، الاثنين من خطر الجهاديين فى مناطق أخرى مثل ليبيا وسيناء.

والتقى الوزير الاثنين فى أربيل بكردستان العراق مسؤولين عسكريين أكرادا وقوات خاصة كندية. وقال فى مؤتمر صحافى عبر الهاتف أنه يزور العراق "لمعاينة الوضع على الارض".

وأضاف "علينا أن ننظر ابعد من التهديدات التى نواجهها فى سوريا والعراق"، مشيرا إلى "الاخطار المحتملة" فى شبه جزيرة سيناء المصرية وليبيا حيث يسود فراغ بعد قرار التدخل ضد (معمر) القذافى.

وتبنى تنظيم داعش المسلح إسقاط طائرة مدنية روسية فى 31 أكتوبر فى سيناء ما ادى إلى مقتل جميع ركابها ال224.

وتابع ساجان "علينا أن نحسن قدراتنا على تحديد تهديدات مقبلة قبل أن تجبرنا على اقامة تحالفات لمحاربتها".

وجاءت زيارة الوزير للعراق بعد بضعة أيام من تدخل القوات الخاصة الكندية لمساعدة قوات البشمركة الكردية فى صد هجوم للجهاديين الخميس الفائت.

وأوضح ساجان انه بحث مع محاوريه سبل التأكد من استمرار فاعلية المساهمة الكندية بعد سحب اوتاوا لمقاتلاتها، لافتا إلى أن السلطات الكندية تفكر فى احتمالات مختلفة وخصوصا تدريب اطباء عسكريين وتقديم مساعدة انسانية وإمكان ابقاء طائرة إمداد وطائرتى استطلاع سبق أن أرسلتهما أوتاوا إلى المنطقة.

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