خبير عسكري عراقي: معركة تحرير الرمادي أصبحت «شبه محسومة»

قال الخبير فى الشؤون العسكرية العراقية، عبد الكريم خلف، إن معركة تحرير مدينة الرمادي من أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي أصبحت شبه محسومة، مشيرًا إلى أن الواقع على الأرض يُؤكد أن القوات المسلحة العراقية أكملت الجزء الأكثر أهمية في المنطقة، ولا يَتبقي سُوي قلب المدينة فقط.

وأضاف عبد الكريم خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أنّه من المفترض أنْ تُسيطر الحكومة العراقية على مدينة الرمادي قبل بداية العام المُقبل.

ولفت عبد الكريم إلى أن الفترة محكومة بمدى انتصار القوات العراقية في الاختبار الذى تم وضعهم فيه، الذي يعد أول مواجهة واختبار حقيقي علي الأرض، لأن الانتصار فيه يُشكل مكسبًا استراتيجيًا هامًا.

واختتم عبد الكريم حديثه قائلاً: “كل المعطيات تُؤكد أن إتمام هذه المهمة سيكون في القريب العاجل.. وأقرب من بداية العام المقبل”.