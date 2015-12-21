خالد صلاح: لا يوجد خلاف سياسى.. والأزمة على "تورتة" المناصب بالبرلمان

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" على الأزمة الحالية الموجودة على الساحة حيال تجاه ائتلاف "دعم مصر " وانسحاب الأحزاب منه والتى كان آخرها حزب "مستقبل وطن".

وقال خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": "الجنازة حارة وساخنة جدا، وحين ترى كل الظواهر الساخنة، يدل على عدم وجود خلاف فى الأساس رغم نشوب هذه المشاجرة.. من وجهة نظرى مفيش خلاف سياسى بين كل من يتصارعوا حاليًا، ولكن الموضوع يكمن فى تورتة المناصب داخل البرلمان".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع": "هذه المشاجرة التى تدور حاليا، رأيناها عند تشكيل قائمة فى حب مصر فى البداية" وتابع ساخرًا: "أنا كحزب دخلت خدت شوية لجان وشوية كراسى يبقى فله، لكن لو ماخدناش يبقى الائتلاف زى الزفت، ومتكلمنيش عن مصر".

وتساءل خالد صلاح: "الخناقة على إيه؟، لاسيما أن جميع الأحزاب سواء المصريين الأحرار، أو الوفد، أو اليساريين، والمعارضين السابقين، قالوا إنهم على قلب رجل واحد فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة تحت قبة البرلمان".