عرض صيني لعلي غزال

تلقى متوسط الميدان المصري علي غزال والمحترف في صفوف فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي عرضًا من أحد الأندية الصينية للانتقال في فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم FilGoal.com من مصادره الخاصة أن العرض الصيني وصل لناسيونال ماديرا مساء اليوم لكن لم يتم النقاش فيه حتى الآن مع الدولي المصري والذي من المقرر أن يدرس العرض قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن غزال مازال مترددًا حول قبول أو رفض هذا العرض خاصةً أن المنتظر حصوله على أكثر من عرض في يناير المقبل.

وأصبح علي غزال هو أصغر قائد في تاريخ الفريق البرتغالي، بعد أن حمل شارة القيادة في مباراتين هذا الموسم، كان أخرهم أمام موريرينسي.

الجدير بالذكر أن علي غزال انتقل لصفوف فريق ناسيونال ماديرا في فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير عام 2013 قادمًا من صفوف فريق وادي دجلة وقدم معه مستويات رائعة أدت لانضمامه لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب.