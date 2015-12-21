حاربي حب الشباب بالتقشير الكرستالي

هل تعلمين ما هي الأسباب الأكثر شيوعاً في حياتك اليوميّة، والتي تُساهم في زيادة ظهور حبّ الشباب على بشرتك؟ إليك هذه النصائح لتتجنبيها وتحافظي على بشرة سليمة وصحية :

1. اجري جلسة لتنظيف الوجه: قومي بانتظام بإجراء علاجات تنظيف البشرة لدى الاختصاصيّين مثل عمليّات التقشير الدقيق Micropeel والتقشير الكريستاليّ Microdermabrasion باستخدام المستخلصات. إذا لم يكن هذا خياراً مناسباً بالنسبة لك، جربي قناع الطين، وأضيفي البابونج إلى القناع، وضعيه مرّة أسبوعيّاً للحصول على بشرة صافية بشكل ملحوظ.

2. تفقّدي هاتفك المحمول: هل تعلمين أنّ هاتفك المحمول مليء ببكتيريا متراكمة، قد تنتقل إلى بشرتك وتسبّب لها البثور. امسحي الهاتف، وكذلك سمّاعات الأذن وسمّاعات الرأس بانتظام، بواسطة الكحول المطهّرة، والمناديل التي تحتوي على الكحول، فهي ممتازة، وحجمها يتّسع في علبة الهاتف المحمول أو حقيبتك.

3. تناولي أغذية صحيّة: إليك هذه التوصيات الغذائيّة التي تُساعد على منحك بشرة صحيّة خالية من حبّ الشباب:

• تجنّبي تناول وشرب الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميّة عالية من الكربوهيدرات (الخبز الأبيض، الوجبات السريعة، الصودا السكريّة، العصائر).

• تناولي منتجات الألبان (اللبن الزبادي، الحليب) باعتدال، وقلّلي منتجات الألبان الدهنيّة مثل الآيس كريم والجبن.

• اختاري الأطعمة التي تحتوي على كميّة كبيرة من أحماض أوميغا ـ3 الدهنيّة (السلمون، الجوز).

• تناولي الكثير من الفواكه والخُضر الطازجة للحصول على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والألياف التي تساعد في علاج حبّ الشباب.

4. أغطية الرأس: يجب أن تغسلي كلّ القبّعات وعصابات الرأس مرّة واحدة على الأقلّ في الأسبوع لمنع انتشار البكتيريا. واستخدمي منّظفاً خالياً من العطور. (ولا ترتدي قبّعات الآخرين أو تسمحي لهم بارتداء قبّعاتك).

5. خفّفي التوتر: التوتر يؤثّر سلباً على الجسم بعدّة طرق. فالكثير من التوتر قد ينعكس على بشرتك، وتهدئة نفسك من الداخل يؤدّي إلى بشرة أكثر هدوءاً من الخارج.

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