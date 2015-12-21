تعرف على شروط «الزمالك» للرجوع إلى الدوري المصري

رهنت إدارة نادي الزمالك المصري، الاثنين، العدول عن قرار الانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم باستبعاد رئيس لجنة الحكام، وجيه أحمد.

> وكان النادي قد أعلن الأحد تعليق مشاركته بالدوري “اعتراضا على القرارات التحكيمية الظالمة” في مباراته أمام طلائع الجيش، التي خسرها 3-2.

وأشار بيان النادي إلى أن مجلس الإدارة كان “قد اعترض على تعيين” الحكم “قبل المباراة ولكن اتحاد الكرة أصر على تعيينه متجاهلا إدارة الزمالك”.

والاثنين، أكد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، أن ناديه يتعرض لمؤامرة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام لإبعاده عن طريق الانتصارات.

وهدد بالاستقالة في حال حاول وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، التدخل لإنهاء الأزمة وديا بدون قرارات تحفظ حق ناديه.

وردا على اتهامات منصور للجنة الحكام، أكد حكام الدوري المصري في بيان رسمي مقاطعة كافة المباريات التي يكون الزمالك طرفا فيها.

وأصدر، بدوره، مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانا يؤكد فيه ثقته في لجنة الحكام وأعضائها، ويساندهم في قراراتهم وبيانهم الأخير بشأن مقاطعة مباريات نادي الزمالك.