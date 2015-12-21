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تشييع جثمان شهيد العريش بمسقط رأسه بكفر الشيخ

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تشييع جثمان شهيد العريش بمسقط رأسه بكفر الشيخ تشييع جثمان شهيد العريش بمسقط رأسه بكفر الشيخ

شيع أهالي قرية الشرفاء بالبرلس بكفر الشيخ ، اليوم الاثنين ، جثمان الشهيد ” المجند أحمد عبد العاطي سعد والذي لفظ أنفاسة الأخيرة ، متأثرا بجراحة إثر تفجير المدرعة التي كان يستقلها بالعريش منذ 10 أيام وأسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 أخرين ليرتفع العدد لحالتي وفاة جميعها من كفر الشيخ.

وكان المجند المصاب قد تم نقلة إلى المركز الطبي العالمي بالعاشر من رمضان التابع للقوات المسلحة ليعالج هناك ولكنه توفي متأثرا بإصابته.

وشيعت جنازة الشهيد من قرية الشرفا التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ بحضور قيادات أمنية وتنفيذية بالمحافظة وسط حالة من الحزن .

 

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