وزراء الإسكان العرب يصلون القاهرة

وصل وزراء الإسكان لكل من الكويت «ياسر أبل» والتونسي «محمد صالح العرفاوي» واليمني «وحي أمان» والليبي «علي كوصو أردي» في زيارة لمصر للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي الأول لوزراء الإسكان، الذي يعقد تحت عنوان «العمران العربي.. من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل»، لبحث التحديات التي تواجه معظم الدول العربية من قضايا عمرانية واقتصادية واجتماعية وبيئية للتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة تلك التحديات.

يهدف المنتدى إلى نشر التوعية حول التنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وعرض التجارب الرائدة للتعرف على أفضل الممارسات في مجال وضع ومتابعة تنفيذ وتقويم خطط وبرامج الإسكان والتنمية الحضرية، وذلك لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها مع التوجهات الدولية.