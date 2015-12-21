"حسن نصر الله": نحمل إسرائيل المسئولية الكاملة فى اغتيال سمير القنطار

قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى، حسن نصر الله، إن إسرائيل هى من نفذت عملية اغتيال سمير القنطار من خلال إطلاق صواريخ من طائرات إسرائيلية على شقة سكنية كان يتواجد بها القنطار وآخرون، مما أدى لاستشهاد القنطار ومقاومين سوريين ومدنيين فى جرمانا بريف دمشق.

أكد "نصر الله" خلال كلمة تليفزيونية، مساء الاثنين، أن قتل المعارضة السورية لسمير القنطار ليس صحيحا، موضحا أن هذا الإعلان يأتى إدانة لتلك الجماعات يوضح خدمتها للمصالح الإسرائيلية، موضحا أن تل أبيب أعلنت منذ إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية بأنهم لن يتركونه على قيد الحياة.

وأوضح أن حزب الله يحمل مسئولية اغتيال سمير القنطار للعدو الإسرائيلى، مشيرا إلى أن فلسطين كانت تملأ عقل وقلب القنطار.