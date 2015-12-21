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بريطانيا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار فى اليمن

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بريطانيا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار فى اليمن بريطانيا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار فى اليمن

>رحب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توباياس إلوود، بإحراز تقدم فى محادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة حول اليمن ، وعزم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى على تمديد وقف إطلاق النار حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

وكان الرئيس اليمنى قد أعلن أمس تمديد وقف إطلاق النار فى البلاد لمدة أسبوع بشرط التزام قوات الحوثيين بالهدنة، وقال إلوود فى بيان للخارجية البريطانية إنه من المشجع إحراز تقدم إيجابى فى محادثات السلام.

وأضاف أنه أجرى اتصالا بالرئيس هادى يوم السبت الماضى ، ورحب بعزم اليمنية تمديد وقف إطلاق النار حتى 28 ديسمبر الجارى، ودعا كافة أطراف الصراع إلى احترام وقف إطلاق النار من أجل تحسين إمكانية وصول المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة.

وأكد الوزير البريطانى أن المملكة المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة ، مشيرا الى أن بلاده رابع أكبر دولة مانحة للمساعدات، إضافة إلى رفع مقدار مساعداتها المقدمة لأكثر من الضعف حيث وصلت إلى 67 مليون جنيه استرلينى العام الماضى.
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مصر 365

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