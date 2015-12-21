محافظ سوهاج يشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

شهد أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويوم المعاق العالمي بقصر ثقافة سوهاج والذي أقامته الانشطة التربوية والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، بحضور العميد نبيل شحاته المستشار العسكري بالمحافظة ، و عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم ، و خالد اسماعيل مدير عام فرع الثقافة بسوهاج ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والطلبة وأولياء الأمور وفريق الكشافة بسوهاج .

وألقي المحافظ كلمة هنأ فيها السادة الحضور بالمولد النبوي الشريف وقتدم التهنة أيضا للأخوة المسيحيين بمناسبة رأس السنة الميلادية مقدما الشكر للسادة الحضور جميعا ، مشيرا لأهمية دور التربية والتعليم في صناعة عقول ابنائنا الطلاب ، داعيا التربية والتعليم بالمحافظة لتفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس وخاصة الرياضية والفنية الثقافية ، وعدم الاقتصار علي المواد العلمية فقط .

وأكد علي دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الانشطة المختلفة ، موضحا حرص المحافظة علي تطبيق كود الإتاحة المكانية والثقافية والرياضية والسياحية لذوي الاعاقة ، موجها الشكر لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة علي تنظيمها للمهرجان الرياضى الاول للاشخاص ذوى الاعاقة تحت شعار " قادرون " بأستاد سوهاج الرياضى في العاشر من ديسمبر الماضي ، بمشاركة عدد 24 جمعية من مراكز ومدن سوهاج المختلفة .

وكرم عددا من الطلاب المتميزين في مادة التربية العسكرية ، وبعض المدارس المتميزة في الأنشطة التربوية بالمحافظة ، و قدم سيادته الشكر لجميع المشاركين في الاحتفالية من مديرية الثقافة بسوهاج والتربية والتعليم والتربية الفكرية والتربية العسكرية حيث شارك طلاب مدارس المكفوفين والتربية والفكرية وسوهاج الثانوية العسكرية وغيرها في الحفل الذي تخلله عروضا فنية وطابور عسكري وأناشيد دينية متميزة لطلبة المدارس ، كما اشاد سيادته بالمستوي الفني للطلاب وفريق الكشافة بالمحافظة .