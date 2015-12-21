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صورة | محادثة «واتس آب».. المخابرات التركية لـ«داعش»: سنؤمن مساراتكم من أراضينا لسوريا

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صورة | محادثة «واتس آب».. المخابرات التركية لـ«داعش»: سنؤمن مساراتكم من أراضينا لسوريا صورة | محادثة «واتس آب».. المخابرات التركية لـ«داعش»: سنؤمن مساراتكم من أراضينا لسوريا

أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، اليوم الاثنين عن العثور على هاتف محمول يعود لقيادي بارز بـ”داعش” قتل قرب الشرقاط شمال صلاح الدين، لافتًا إلى أن الهاتف كشف عن دور المخابرات التركية في دعم التنظيم من خلال تأمين مسارات دخول وخروج عناصر التنظيم، بحسب موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وقال المعموري إنّ قوات من الحشد الشعبي عثرت على هذا الهاتف مع جثة القيادي السوري في “داعش” والذي قتل في كمين قرب قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين قبل يومين، مضيفا إنه بتفحص محتويات الهاتف وخصوصا الرسائل النصية، كشفت عن دور المخابرات التركية في دعم “داعش” من خلال تأمين مسارات دخول وخروج قادة التنظيم من تركيا باتجاه العراق وسوريا وبالعكس.

وأوضح أن الهاتف احتوى على معلومات خطيرة أخرى لا يمكن الإفصاح عنها، ونقل إلى الجهات الأمنية المختصة.

يذكر أن روسيا سبق وأن أعلنت امتلاكها أدلة تثبت أن تركيا هي المستهلك الأساسي للنفط المستخرج من أراض يسيطر عليها تنظيم “داعش”، فيما اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأسرته بالضلوع في أنشطة تجارية مع التنظيم.

 

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