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السبت.. سعد لمجرد ووالديه ضيوف «هنا العاصمة» على سي بي سي‎

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سعد المجرد في حلقة هنا العاصمة

 

كتبت: إنجي لطفي

يحل نجم الغناء العربي سعد المجرد، ضيفًا على برنامج  «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة سي بي سي، وذلك في أول حوار تليفزيوني له على قناة مصرية، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً.

ويتحدث لمجرد خلال الحوار عن بدايته الغنائية، ويكشف عن طريقه الخاص للنجاح والشهرة في عالم الفن، كما يستضيف البرنامج أيضًا والدي المجرد، الفنان الكبير البشير عبدو، والفنانة نزهة الركراكي، في حديث عن الأسرة الفنية التي أولدت نجمًا، ويكشفون خلال الحوار عن حياتهم الشخصية، التي جعلت من سعد لمجرد، نجمًا يتمتع بقاعدة عريضة من الجماهير.

أغنية سعد لمجرد الأخيرة “أنت معلم”، تخطت على الـ 200 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، ليكون أول فنان عربي يصل إلى هذه النسبة.

 

سعد المجرد في حلقة هنا العاصمة

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