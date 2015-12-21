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نائب سابق عن دائرة مطاى: حكومة إسماعيل تتحمل مسئولية كبيرة فى وقت عصيب

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نائب سابق عن دائرة مطاى: حكومة إسماعيل تتحمل مسئولية كبيرة فى وقت عصيب نائب سابق عن دائرة مطاى: حكومة إسماعيل تتحمل مسئولية كبيرة فى وقت عصيب
قال معتز صفوت أبو زيد النائب السابق عن دائرة مطاى، إن الحالية تبذل قصارى جهدها للتخفيف عن المواطنين وتسابق الزمن لتنفيذ قرارات الرئيس السيسى فى تنفيذ المشروعات الملموسة لدى المواطن البسيط، وتتحمل عبئا كبيرا تجاه الوطن فى لحظات عصيبة.

وأضاف أبو زيد، فى تصريحات خاصة، يجب أن تستمر الحكومة مع إجراء بعض التغييرات فى عدد من الوزارات، بالإضافة إلى حركة المحافظين القادمة والتى من المتوقع أن تشمل الشباب طبقا للسياسة العامة للدولة وهو تولى الشباب المناصب القيادية، كما أن هناك اتجاها كبيرا لدى الحكومة فى إعطاء الثقة للشباب أيضا فى تولى الحقائب الوزارية.

كانت ترددت أنباء حول تولى معتز صفوت حقيبة فى الحكومة القادمة فيما قال أبو زيد، إنه لم يخطر رسميا بما يؤكد أو ينفى تلك الأخبار.

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مصر 365

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