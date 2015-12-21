مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس وقسم تصاريح العمل بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قسم تصاريح العمل فى مدينة طنطا، وتقابل مع العميد أسامة شهاب رئيس القسم، وبعض المواطنين، واستمع لشكواهم وعقد اجتماعا مع رئيس القسم وموظفى القسم، ووجه بسرعة العمل وحل المشكلات للتسهيل على المواطنين.

كما تفقد مدير أمن الغربية يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والعميد خالد أبو طالب مأمور مركز طنطا، والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، خدمات تأمين الكنائس بدائرة قسم أول طنطا، ووجه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتركيب كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس، وعمل الحرم الأمنى ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.

وشدد على الضباط والأفراد باليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطن فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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