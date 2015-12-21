أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس وقسم تصاريح العمل بطنطا

Google+ Print
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قسم تصاريح العمل فى مدينة طنطا، وتقابل مع العميد أسامة شهاب رئيس القسم، وبعض المواطنين، واستمع لشكواهم وعقد اجتماعا مع رئيس القسم وموظفى القسم، ووجه بسرعة العمل وحل المشكلات للتسهيل على المواطنين.

كما تفقد مدير أمن الغربية يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والعميد خالد أبو طالب مأمور مركز طنطا، والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، خدمات تأمين الكنائس بدائرة قسم أول طنطا، ووجه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتركيب كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس، وعمل الحرم الأمنى ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.

وشدد على الضباط والأفراد باليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطن فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365