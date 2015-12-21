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بالصور..محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين فى إنجاح احتفالية "هنا نصلى معا"

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نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية باحد فنادق القاهرة لتكريم الشخصيات التى شاركت فى تنظيم وانجاح احتفالية "هنا نصلى معا" يوم 9 ديسمبر الجارى بمدينة سانت كاترين.

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدروع وشهادات التقدير للمشاركين فى إنجاح الاحتفالية وخروجها بالمظهر اللائق والمشرف ومنهم الدكتورعاطف عبداللطيف ومحمد الخشن وصالح عبدالله من رجال الاعمال وياسر زايد وايناس عزيز و ولاء الوزيرى و مروة فيصل ابو العز من الشركات السياحية وعزة خليل ممثلة وزارة السياحة واللواء حسن خلاف ممثل وزارة الثقافة وسهام اسماعيل المدير الإدارى بوكالة الغورى والفنان انتصار عبدالفتاح مايسترو الحفل ورئيس مؤسسة حوار للفنون وآمال صبحى مدير عام مكتب المحافظ ومنسق عام الحفل وقدم المحافظ الشكر لهم على مجهودهم ودعاهم للمشاركة فى الاحتفالية العام القادم.

ووعد المحافظ بتنظيم تكريم اخر للمشاركين فى الحفل من داخل المحافظة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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