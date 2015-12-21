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سكرتير عام جنوب سيناء يناقش مميزات وعيوب قانون الخدمة المدنية

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سكرتير عام جنوب سيناء يناقش مميزات وعيوب قانون الخدمة المدنية سكرتير عام جنوب سيناء يناقش مميزات وعيوب قانون الخدمة المدنية
عقد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء مساء اليوم لقاءً موسعًا مع مديرى الإدارات والمديريات ورؤساء المدن، وذلك بديوان عام المحافظة تم من خلاله عرض ومناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية له، ومناقشة بعض التفسيرات عند تطبيقه.

وقام سكرتير عام المحافظة بنقل توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ومنها اتخاذ أقصى درجات الحيطة والاستعداد للأماكن الحيوية والاستراتيجية بالدولة بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية، والحفاظ على سرية المعلومات وعدم تداولها إلا بعد موافقة الجهات الأمنية والتصديق عليها، كما طالب بإعداد بيان بالمشروعات التى من المنتظر افتتاحها فى العيد القومى فى مارس القادم، وهل يتطلب الأمر دعوة الوزير المختص لإنهاء أية مشكلات أم الاكتفاء بحضور السيد المحافظ؟، وأكد العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفتح سلاسل تجارية مجمعة للمواطنين.

وأشار إلى توجيهات وزارة المالية بتفعيل المرتبات باستخدام الفيزا كارت بجميع المصالح الحكومية، وتوفير استمارات بطاقة الرقم القومى بالتجمعات البدوية ومراعاة الأسر الفقيرة، والاهتمام بتركيب كاميرات مراقبة أمام كل المنشآت الحيوية للمساهمة فى تأمينها وحماية المواطنين وأملاك الدولة، حضر اللقاء اللواء جمال الريس سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

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مصر 365