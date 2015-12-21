بالصور.. حى المنتزه أول يوزع بطاطين على أهالى عشوائيات الإسكندرية

وزع حى المنتزه أول بقيادة اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى، بطاطين على أهالى المناطق العشوائية بنطاق الحى، تحت إشراف سامية توفيق رئيس أمانة حماية الطفل ومعاون رئيس الحى لمديريات الخدمات وعضوية كلا من وفاء إبراهيم حسن وأحمد مبروك حسن، وبناء على برتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ومحافظة الإسكندرية.

حيث وزع حى المنتزه أول من خلال اللجنة الفرعية لحماية الطفل المعرض للخطر، اليوم الاثنين، عددا من البطاطين على بعض المتضررين من نوات الشتاء فى المناطق العشوائية بحى المنتزه أول "خورشيد والزوايدة والفلكى”.



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