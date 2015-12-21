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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى"البخ " و"السبكى" فى المحلة

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أنهت لجنة التحكيم العرفية فى مدينة المحلة الكبرى بالغربية اليوم خصومة ثأرية استمرت 8 سنوات بين عائلتى"البخ"و" السبكى" بمدينة المحلة بعد أن قتل أحد أفراد "السبكى" فرد من "البخ".
>عقد الصلح فى سرادق كبير بمنطقة "البنا" بالمحلة بحضور اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والقيادات الأمنية وعدد كبير من العمد والمشايخ بقرى مركز المحلة والمئات من أبناء الطرفين.

ونجحت لجنة الصلح - برئاسة العمدة طلعت أبو المكارم وعضوية حازم محمد الشوربجى ،محمد عبد الرؤوف صالح، محمد حامد إسماعيل،علاء السعداوى،عبد العزيز أبو زيد - فى مهمتها بعد تدخل القيادات الأمنية والعمد والمشايخ.
>وألقى العمدة محمد حامد خطبة عن أهمية التصالح وأن التسامح صفة من صفات النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية التقارب بين الأسر وأن يكون الجميع يدا واحدة وعدم التناحر وتجنب الخصام ووضع طرفى النزاع أيديهم على "المصحف" وقرأوا الفاتحة خلف عمدة قرية دخميس قبل نحر ثلاثة عجول وإقامة مأدبة غداء للمواطنين وسط فرحة بإنهاء الصدام .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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