عبد الرحيم على:"ساويرس من أعز أصدقائى وبيننا 29 قضية فى المحاكم"

قال عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن المهندس نجيب ساويرس، مؤسس "المصريين الأحرار، من أعز أصدقائه، رغم الخلاف السياسى بينهما، لافتاً إلى أنه بينها 29 قضية فى المحاكم.

وأكد عبد الرحيم على فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، مقدم برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، اتفاقه و"ساويرس" دائما على حب مصر، رغم استمرار الخلاف السياسي بينهما حتى الآن، موضحاً :"أختلف مع نجيب حول شراء النواب واستخدام المالى السياسى وفكرة التكويش على البرلمان".

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