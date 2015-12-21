ميدو: رفضت الزمالك احتراما للإسماعيلي.. وحققت في أسابيع ما تأخر سنوات

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للإسماعيلي عن المشاكل التي فجرها حسني عبد ربه قائد الفريق، مما ساهم في دفعه للاستقالة من منصبه.

وأوضح ميدو عبر قناة "الحياة 2": "عبد ربه فجر 5 قنابل منذ بداية الموسم، أخذت من جهدي كثيرًا لحلها، لأنها مشاكل خارج حدود الملعب".

وأضاف: "في البداية اعترض عبد ربه على صفقة ضم شيكابالا، ليضعني في حرج شديد، واضطرني لعقد جلسة لاحتواء الخلاف بينهما قبل بداية الموسم".

وتابع: "أثار أيضًا مشكلة مع محمد صبحي حارس المرمى على ارتداء شارة قيادة الفريق، وتدخلت للصلح بينهما".

وواصل: "ثم فوجئت بعد مباراة الاتحاد السكندري بدخوله في مشاجرة وتعديه بألفاظ نابية على محمد صبحي داخل حافلة الفريق".

وأشار إلى أن شقيق حسني عبد ربه تسبب في مشكلة بين اللاعب وزميله أحمد سمير فرج، بسبب رفع دعوى قضائية ضده بسبب التلاسن بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم ميدو "من غير المقبول أن يتحكم لاعب في النادي بهذا الشكل، أو ينتقد لاعبيه ويتحدث في الفنيات عبر وسائل الإعلام، لمجرد الاعتراض على تبديله".