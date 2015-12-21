ماذا قال مرتضى في اجتماعه بعلي جبر وكوفي

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور رئيس النادي مع ثلاثي الفريق علي جبر وإسلام جمال ومحمد كوفي.

وطلب مرتضى عقد جلسة مع الثلاثي اليوم الاثنين.

وأكد يوسف أن رئيس النادي اجتمع بكل لاعب بشكل منفرد.

وقدم مرتضى الدعم لجبر بعد الطرد الذي تعرض له في مباراة الجيش، والتأكيد على الثقة فيه مع زملائه للحفاظ علي لقبي الدوري والكأس.

وعن جلسة مرتضى منصور مع كوفي، أشار إلى أن الجلسة كانت بهدف لحل مشكلة شخصية خاصة باللاعب، بالإضافة إلى تدعيمه، ومطالبته بالتركيز في الفترة المقبلة.

أما إسلام جمال، فقد تم الموافقة بشكل رسمي على رحيله إلى نادي سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وطلب الزمالك من اللاعب تمديد تعاقده لموسم إضافي قبل الرحيل إلى سموحة.

كما طلب مرتضى الاجتماع بالجهاز المعاون للبرازيلي ماركوس باكيتا اليوم الاثنين. ( اقرأ تفاصيل الجلسة )

وكان رئيس الزمالك قد اجتمع أيضا بباسم مرسي مهاجم الفريق، وانتهت الجلسة برفع الإيقاف عن المهاجم الدولي. ( اقرأ التفاصيل )