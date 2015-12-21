أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماذا قال مرتضى في اجتماعه بعلي جبر وكوفي

Google+ Print
ماذا قال مرتضى في اجتماعه بعلي جبر وكوفي ماذا قال مرتضى في اجتماعه بعلي جبر وكوفي

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور رئيس النادي مع ثلاثي الفريق علي جبر وإسلام جمال ومحمد كوفي.

وطلب مرتضى عقد جلسة مع الثلاثي اليوم الاثنين.

وأكد يوسف أن رئيس النادي اجتمع بكل لاعب بشكل منفرد.

وقدم مرتضى الدعم لجبر بعد الطرد الذي تعرض له في مباراة الجيش، والتأكيد على الثقة فيه مع زملائه للحفاظ علي لقبي الدوري والكأس.

وعن جلسة مرتضى منصور مع كوفي، أشار إلى أن الجلسة كانت بهدف لحل مشكلة شخصية خاصة باللاعب، بالإضافة إلى تدعيمه، ومطالبته بالتركيز في الفترة المقبلة.

أما إسلام جمال، فقد تم الموافقة بشكل رسمي على رحيله إلى نادي سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وطلب الزمالك من اللاعب تمديد تعاقده لموسم إضافي قبل الرحيل إلى سموحة.

كما طلب مرتضى الاجتماع بالجهاز المعاون للبرازيلي ماركوس باكيتا اليوم الاثنين. ( اقرأ تفاصيل الجلسة )

وكان رئيس الزمالك قد اجتمع أيضا بباسم مرسي مهاجم الفريق، وانتهت الجلسة برفع الإيقاف عن المهاجم الدولي. ( اقرأ التفاصيل )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع