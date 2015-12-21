وصية لـ"سمير القنطار": على يقين بأن طريق الجهاد نهايته النصر أو الشهادة

نشر حزب الله اللبنانى، اليوم الاثنين، وصية القائد سمير القنطار الذى اغتالته إسرائيل فى غارة فجر بسوريا، أكد خلالها أنه اختار طريق النضال والجهاد فى سبيل رفع الظلم عن فلسطين وأهلها، ولدفع الظلم والموت عن أهل وشعب لبنان.

وأكد القنطار خلال وصيته أنه كان على يقين أن الطريق الذى اختاره بقناعة تامة نهايته النصر أو الشهادة، لأن النصر الكامل وإزالة "الكيان الصهيونى من الوجود يحتاج إلى تضحيات أكثر من التى قدمت حتى الآن.. وأن العمل على تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى سنوات طويلة إضافية.

وجاء فى الوصية، أنه أصر إكمال "طريق الجهاد والتضحية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتوهم أنه "بقتلنا قد يجر المقاومة إلى مواجهة هو اختار زمانها ومكانها ومن هنا أؤكد لكل محبى المقاومة أن الانتقام لدمائنا يكون من خلال التمسك بهذه المسيرة ومن خلال تنامى قوة الردع التى تمتلكها المقاومة ومن خلال استمرار رفع جاهزيتنا التى تضمن تحقيق النصر على هذا العدو الصهيونى فى أى مواجهة قادمة".