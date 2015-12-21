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المالكى: أردوغان يشارك بقتل الشعبين السورى والعراقى بدعمه لـ"داعش"

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المالكى: أردوغان يشارك بقتل الشعبين السورى والعراقى بدعمه لـ"داعش" المالكى: أردوغان يشارك بقتل الشعبين السورى والعراقى بدعمه لـ"داعش"

>اعتبر زعيم ائتلاف"دولة القانون" العراقى نورى المالكى أن معالم "مذبحة الأرمن" تتجدد اليوم فى ظل ما ينتهجه نظام الرئيس التركى رجب طيب أوردوغان الذى يشارك فى قتل أبناء الشعبين السورى والعراقى بدعمه تنظيم (داعش) والمنظمات الإرهابية.

وأعرب المالكي، خلال لقائه مساء اليوم الاثنين فى بغداد رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بالعراق المطران افاك اسادوريان، عن تعاطفه الكبير مع قضية الأرمن والظلم الذى لحق بهذه الطائفة على يد الحكم العثماني، وقال "إن هذه المأساة التاريخية يجب أن لا تتكرر".. وأكد ضرورة احترام جميع الأطياف والأديان والمذاهب ومن بينها الطائفة الأرمنية فى العراق والعالم.
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