مثول ستة للمحاكمة فى الامارات بتهمة مساعدة الحوثيين

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين أن ستة أشخاص مثلوا للمحاكمة فى الإمارات بتهمة تزويد حركة الحوثيين فى اليمن بمعدات ووسائل اتصال.

وهذه المرة الأولى التى يواجه فيه أشخاص فى الإمارات اتهامات بمساعدة الحوثيين الذين قتلوا العشرات من جنود الإمارات على جبهات القتال فى اليمن.

وشاركت الإمارات إلى جانب السعودية ودول عربية أخرى معظمها خليجية فى الحرب الأهلية باليمن ضد الحوثيين فى مارس آذار بعد أن أجبر الحوثيون الحكومة اليمنية على اللجوء إلى المنفى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا نظرت قضية ستة "متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجى أمدوا حركة الحوثى الارهابية (فى اليمن) بمعدات ووسائل اتصال."

وأضافت الوكالة من دون الخوض فى التفاصيل أن النيابة العامة تتهم جميع المتهمين فى القضية بأنهم أمدوا الحوثيين "بالمهمات والمواد الكيميائية ووسائل الإتصال".

وقالت النيابة العامة أن أحد المتهمين أدار أموالا مملوكة للحوثيين فى الإمارات.

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