تسلسل زمني| أبرز هجمات «داعش» خلال عام 2015

أعلن تنظيم “داعش” على مدار عام 2015 عن تنفيذ عشرات الهجمات الإرهابية حول العالم، والتي تركز أغلبها في منطقة الشرق الأوسط، وتبنى “داعش” العديد من الهجمات التي لم يثبت تورطه بشكل مباشر في تنفيذها، بل نفذها أنصاره أو أشخاص يعتنقون فكر التنظيم.

ورصدت شبكة CNN، فيما مجموعة من أبرز الهجمات حسب التسلسل الزمني:

9 يناير:

مقتل أميدي كوليبالي، المتورط في الهجوم على صحيفة “شارلي إبدو”، بعد قتله 4 رهائن في متجر يهودي بباريس.

27 يناير:

هجوم على فندق في طرابلس بليبيا يخلف 10 قتلى، من بينهم 5 أجانب.

29 يناير:

سيارة مفخخة تستهدف نقطة أمنية في سيناء، وتخلف 26 قتيلا وأكثر من 40 جريحا.

14 فبراير:

مسلح يهاجم منتدى لحرية التعبير، ويطلق النار قرب كنيس يهودي بالدنمارك، ما أدى لمقتل شخصين وجرح خمسة من عناصر الشرطة.

15 فبراير:

تنظيم داعش يبث مقطع فيديو لعملية قطع رؤوس 21 قبطيا مصريا في ليبيا.

18 مارس:

هجوم على متحف باردو في تونس يخلف 23 قتيلا من بينهم عدد من السياح الأجانب.

20 مارس:

تفجير مسجدين في صنعاء، ما أدى إلى مقتل 137 شخصا وجرح نحو 357 آخرين.

18 أبريل:

تفجير انتحاري أمام بنك في جلال أباد بأفغانستان ما أدى إلى مقتل 33 شخصا على الأقل.

3 مايو:

فتح مسلحان النار خارج موقع مسابقة لرسم كارتوني للنبي محمد في دالاس. قتل المسلحان وجرح شرطي.

22 مايو:

تفجير انتحاري يقتل 21 شخصا في مسجد الإمام علي في القديح بالسعودية.

26 يونيو:

مسلح يقتل 38 شخصا على الأقل ويجرح 40 آخرين في هجوم بمنتجع في سوسة بتونس.

26 يونيو:

انفجار في مسجد بالكويت خلال صلاة الجمعة يخلف 27 قتيلا و227 جريحا.

20 يوليو:

تفجير انتحاري يقتل أكثر من 30 شخصا في تركيا قرب الحدود مع سوريا.

10 أكتوبر:

انفجاران في أنقرة بتركيا يخلفان 97 قتيلا على الأقل و250 جريحا.

31 أكتوبر:

قنبلة تفجر طائرة ركاب روسية فوق سيناء ما أدى إلى مقتل 224 شخصا.

12 نوفمبر:

تفجيرات انتحارية في بيروت بلبنان تؤدي إلى مقتل 43 شخصا على الأقل، وجرح 239 آخرين.

13 نوفمبر:

سلسلة من الهجمات على 6 مواقع في باريس تخلف 130 قتيلا على الأقل وأكثر من 350 جريحا.

2 ديسمبر:

أطلق سيد فاروق رضوان وزوجته تاشفين مالك النار ما أدى لمقتل 14 شخصا وجرح 21 في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.