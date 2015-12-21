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محافظة القاهرة: حملة اشغالات على كورنيش المعصرة ورفع كفاءة الشوارع

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محافظة القاهرة: حملة اشغالات على كورنيش المعصرة ورفع كفاءة الشوارع محافظة القاهرة: حملة اشغالات على كورنيش المعصرة ورفع كفاءة الشوارع


> طالب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء السيد نصر بحملة إشغالات على الكـورنيش بحي المعصرة ورفع كفاءة شوارع الحي بالكامل .

كما طالب نائب المحافظ خلال جولته اليوم الاثنين لأحياء المنطقة، بمراجعة أعمال النظافة أول كوبري الإباجية حتى أخر سور المجزر الألي بحي الخليفة ومراجعة الإعلانات بالجزيرة الوسطى بمنطقة صقر قريش بحي البساتين والاتوستراد بالكامل خاصة حي طره وإزالة كافة المخلفات وزيادة أعمال النظافة بشارع المصانع حتى موقف مايو وكوبرى الجامعة وعند موقف توشكى وتكليف مسئولي الصيانة بحي حلوان بالتعامل السريع مع محبس مياه بعد موقف توشكى.

من جهة اخري، يفتتح غدا لثلاثاء فعاليات حملة طفولة بلا انميا وبلا ألم تحت شعار طفل سليم لمجتمع أفضل وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة ويمثلها المنطقة الجنوبية ونقابـــــة الصيادلة ” حملة طفــل سليم لمجتمـــع أفضل ” لتوقيع الكشف الطبي المجاني علـــى عدد من طلاب المدارس .

واكـد نـائب المحافظ حرص الدولة على تقديم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال الحملات الصحية التي تنفذ بالمدارس والأحياء التي تمثل كثافة سكانية عاليـة.

من جانبة أعلن الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابـــة الصيادلة انه تم التنسيق مع جميع الجهات لتقديم كافة التحاليل لطلاب المدارس والتي تستهدف علاج 3000 طفل كمرحلة أولى وسوف يتم تنفيذ حملة أخرى بالتعاون مع جامعة المستقبل.
> أ ش أ

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