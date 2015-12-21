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سياسي عراقي: تحذير الجيش لأهالي الرمادي بمغادرة المدينة «غير مفهوم»

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سياسي عراقي: تحذير الجيش لأهالي الرمادي بمغادرة المدينة «غير مفهوم» سياسي عراقي: تحذير الجيش لأهالي الرمادي بمغادرة المدينة «غير مفهوم»

 

أحمد الأبيض

قال أحمد الأبيض، المحلل السياسي العراقي، إن تحذير الجيش العراقي لأهالي الرمادي بضرورة الخروج من المدينة خلال 72 ساعة غير مفهوم بالمرة، مشيرًا إلى أن الجيش يتعامل مع «عدو شرس»، لا يعرف القيم الإنسانية بالمرة في إشارة إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الأبيض خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن إعطاء هذه المهلة يعطي لتنظيم «داعش» الإرهابي فرصة للتمسك ببقاء بعض المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية فى العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أنه بهذه الطريقة أصبح لا سبيل لحماية المدنيين من داعش.

وأكد الأبيض أن: ‘‘ السؤال المطروح في الوقت الراهن هل بإمكان الجيش العراقي القيام بعمليات مباغتة لاصطياد رؤوس عناصر تنظيم داعش؟’’، نافيًا مشاركة قوات الحشد الشعبي العراقي في العمليات.

وأوضح الأبيض أن جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بالمهمة كاملة، ومساعدة قوات الجيش في دخول المدنية، مشددًا على أن سيطرة الجيش على المبني الحكومي بالمدينة هو أهم نقطة من أجل الإعلان ضمنيًا عن تحرير المدينة، معربًا عن أمنياته بعدم اختلاط الحابل بالنابل وإصابة المدنيين بأي سوء.

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أونا

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