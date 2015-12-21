تعرف على أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية

تسوس الأسنان والشكولاتة

تسوس الأسنان من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها عدم الاهتمام والعناية بتنظيف وغسل الأسنان جيدًا أكثر من مرة بصفة يومية لحمايتها من مشاكل تسوس الأسنان.>وحول ذلك تقول الدكتورة نهاد عبد الحميد أخصائية الأسنان، إنه يعتقد كثيرون من الأشخاص أن تناولهم الشيكولاتة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات أحد العوامل التى تسبب حدوث تسوس الأسنان ذلك اعتقاد خاطئ نظرًا لأن الشيكولاتة تتميز بأن قوامها لين يذوب بسهولة بواسطة لعاب الفم ومنها إلى المعدة وذلك فى حالة الشيكولاتة غير المحتوية على إضافات مثل البسكويت والمكسرات.

واستكملت د.نهاد قائلة: "تناول الشيكولاتة المضاف إليها بعض المقرمشات والكرميل أحد أسباب تسوس الأسنان نظرًا لترسب تلك الإضافات على سطح مينا الأسنان وتتفاعل مع البكتيريا الموجودة بالفم وبالتالى يحدث تسوس الأسنان وتزيد فرص تسوس الأسنان فى حالة عدم الاهتمام بغسيل الأسنان عقب تناول تلك نوعيات من الشيكولاتة".

نصائح ضرورية

>لذلك تنصح د.نهاد بضرورة الاهتمام بغسيل الأسنان بصفة يومية بحد أدناه كل 12 ساعة للوقاية من تسوس الأسنان خاصة الأطفال الذين يمثلون أكثر فئة تفضل مقبلة على تناول الشيكولاتة والنساء والفتيات أيضًا.