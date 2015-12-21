مسلسل "أهل الغرام" يضع مصير "حرملك آغا" في مهب الريح

دمشق_ سيدتي نت

خاص سيدتي نت

يبدو أن أمور شركة " كلاكيت " للإنتاج الفني لا تسير على ما يرام فبعد الخبر الذي انفردت به " سيدتي نت " حول مسلسل "العراب"، وتحويل كتابته من الكاتب رافي وهبي إلى الكاتب سامر رضوان، علمت " سيدتي نت " أن الشركة انسحبت من إنتاج الجزء الثالث من مسلسل " أهل الغرام" حيث كانت شريكة بالإنتاج مع شركتي " سامه " و O3 وهو ما بدا واضحاً من خلال البيانات الصحفية الموزعة من قبل شركة سامه، التي حذف منها أن شركة " كلاكيت " شريكة في الإنتاج .

وعلمت " سيدتي نت " أن المنتج إياد نجار ممثلاً بشركته " كلاكيت " كان شريكاً بنسبة 30 % من قيمة الإنتاج ولكنه انسحب ليحل المنتج هلال ارناؤوط مكانه .

هذا الانسحاب يثير أكثر من تساؤل حول الوضع المالي للشركة التي انطلقت بتصوير مسلسل " الطواريد " قبل فترة قليلة وخصوصاً أنها مقبلة على إنتاج مسلسل ضخم مكون من 90 حلقة هو " حرملك آغا " للسيناريست خلدون قتلان، بينما لم يتحدد مخرجه بعد ويعد من الأعمال الضخمة جداً وسيجمع أكثر من 150 ممثل وممثلة في حلقاته.

مصدر في الشركة قال في حديث خاص لـ " سيدتي نت " إن وضع الشركة المالي بخير لكن هناك ارتباطات مسبقة بالإضافة إلى استحقاق مبالغ مالية كبيرة على المحطات العارضة لمسلسلات الشركة ستدفع خلال الفترة القريبة القادمة وبالتالي سيكون حرملك آغا ضمن خطط الشركة بالإضافة إلى أعمال أخرى سيتم الانطلاق بها قبل استلام المستحقات من قبل المحطات الفضائية ومن ميزانية الشركة .