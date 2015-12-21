قرصنة The Revenant أول ضربة لـ Dicaprio في فيلمه الحلم

بعد حلمه بنيل جائزة الأوسكار في هذا العام، أتت الرياح بما لا تشتهيه سفن Leonardo Dicaprio لتصدمه، إذ فوجئ بتسريب الفيلم عبر الإنترنت؛ وذلك قبل طرحه في الإمارات في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية في 8 يناير 2016.

وبعد حادثة تسريب فيلم The Revenant، أتت التعليقات بين متضامن وساخر من Dicaprio؛ فبعضهم أعلن أن مشاهد الفيلم الرائعة لا يمكن أن تُشاهد إلا في دور السينما، أما التعليقات الأخرى فسخرت من البطل، على الرغم من أنه نام في الفيلم إلى جانب جثث الحيوانات، في دور هو الأصعب على الإطلاق في مسيرته التمثيلية، وفق ما قال من أنه لا يخجل من الاعتراف بذلك.

طبعاً، تريلر الفيلم أظهر كم أنّ Dicaprio وفريق العمل قد تعبوا في تصويره، ضمن ظروف مناخية صعبة جداً، وصلت الحرارة فيها إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، ناهيك عن تميّز عمل المخرج المكسيكي Alejandro González Iñárritu ، إلا أن تخطيط Dicaprio وشركة إنتاج الفيلم في تأجيل طرح الفيلم من ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى يناير/ كانون الثاني خوفاً من تأثير فيلم Star Wars: The Force Awakens في إيرادات العمل انعكس سلباً على الفيلم، وعلى التوقعات، ليقع الفيلم في فخ القرصنة. فهل ذهب حلم Dicaprio في مهب الريح بخسارة أولى في تحقيق أعلى إيرادات في شباك التذاكر؟ وهل سيؤثر الأمر في وصوله إلى نيل جائزة الأوسكار التي لم ينلها يوماً؟

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