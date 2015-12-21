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ميدو: رفضت الزمالك احتراما للإسماعيلي.. وحققت في أسابيع ما تأخر سنوات

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ميدو: رفضت الزمالك احتراما للإسماعيلي.. وحققت في أسابيع ما تأخر سنوات ميدو: رفضت الزمالك احتراما للإسماعيلي.. وحققت في أسابيع ما تأخر سنوات

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للإسماعيلي أنه التزم كثيرًا بمنصبه مع الدراويش رغم وجود عدم مستند رسمي.

وقال ميدو عبر قناة "الحياة 2": "كان لدي فرصة كبيرة في العودة لتدريب الزمالك خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن رفضت احترامًا للإسماعيلي وجماهيره".

وأضاف "تمسكت بالاستمرار مع الإسماعيلي، رغم أنني غير مرتبط بعقد مع إدارة النادي".

وكان الزمالك تعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا، بعد رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا بشكل مفاجيء، ليتولى تدريب فريق السد القطري.

وواصل ميدو "ما يحتاجه الإسماعيلي في سنوات، فعلته في عدة أسابيع، وباتت كل فرق الدوري تخشى مواجهته".

واختتم المدير الفني السابق للدراويش "نجحت في استعادة هيبة الدراويش في زمن قياسي، رغم المؤامرة التي تحاك ضدي من أفراد آخرين".

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