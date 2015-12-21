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الزمالك يرفع الإيقاف عن باسم مرسي

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الزمالك يرفع الإيقاف عن باسم مرسي الزمالك يرفع الإيقاف عن باسم مرسي

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع الإيقاف عن باسم مرسي مهاجم الفريق، بعد الجلسة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين.

كان إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك قد قرر إيقاف باسم بسبب تكرار مخالفة لوائح النادي. ( اقرأ تفاصيل القرار )

وطلب مرتضى الاجتماع بثاني هدافي الدوري الموسم الماضي اليوم الاثنين، من أجل حل أزمة اللاعب مع النادي.

وانتهت الأزمة بتقديم اللاعب اعتذاره لمرتضى وإسماعيل يوسف.

ودخل باسم مرسي في خلافات كثيرة مع إدارة ناديه في الفترة الأخيرة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي رغم منع النادي لذلك، كما حذرته الإدارة من تغريمه بمبلغ 300 ألف جنيه حال ظهور أي تسجيل لأي حوار له، بناء على التعليمات الخاصة من إدارة النادي والفريق بعدم ظهور اللاعبين إعلاميا.

وقال مرتضى منصور بعدها إنه لا يمانع رحيل باسم، في حال وصول أي عرض لضمه حتى لو من الغريم التقليدي الأهلي. ( اقرأ التصريحات )

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