تعرف على تفاصيل جلسة مرتضى مع الجهاز الفني للزمالك

كشف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك عن تفاصيل الجلسة التي عقدها مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، على يد طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في الجولة التاسعة.

وطلب مرتضى الاجتماع بالجهاز المعاون للبرازيلي ماركوس باكيتا اليوم الاثنين.

وأكد مدير الكرة أنه لا صحة لما تردد عن تجديد الثقة في الجهاز الفني، مؤكداً أن الجلسة كان هدفها الحديث عن المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأضاف تيجانا أنه تم تحديد 3 مراكز وهى مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر ورأس الحربة لدعمها في يناير.