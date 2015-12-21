بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع القافلة الطبية للكشف على السجناء

تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية للكشف على السجناء والمحتجزين، بمركز شرطة كفر الشيخ، والتى تنظمها مديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والتى تشمل جميع التخصصات الطبية، فى إطار مبادرة وزارة الداخلية لرعاية المسجونين والمحتجزين صحياً واجتماعياً.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن اتجاه الدولة يكفل للمواطن كل الحقوق، وأن المحافظة هى مجموع مؤسسات وقطاعات الدولة بها، وأنها ليست منفصلة عن الشرطة، ودائما هما كيان واحد، داخل منظومة كاملة لإدارة الدولة، وهناك تكامل بين المؤسسات فى خدمة الوطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة وزارة الداخلية بتسيير قوافل طبية بالسجون وأماكن الاحتجاز نوع من التقويم الفعلى للمسجون لإشعاره بأنه مواطن وله حقوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بأن يفقد السجناء "آدميتهم"، مشيراً إلى أن لهم كل الحق فى الرعاية الصحية والتعليم داخل أماكن احتجازهم إن رغبوا فى ذلك وهذا حقهم على الدولة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يجب علينا أن نقف خلف جهاز الشرطة لأنه لولا وجود رجال أوفياء وعلى رأسهم جهاز الشرطة، لحدثت مشاكل كثيرة فى المجتمع، موضحاً أن المواطن الذى يؤدى عقوبة على أى خطأ يُعامل معاملة المواطن العادى، وله كل حقوقه لكنه يُعاقب طبقا للقانون على خطأ ارتكبه فى حق المجتمع، مؤكدا أنه لا يجب أن يخرج من مكان احتجازه وهو ناقم على المجتمع، ويشعر بأنه لم يأخذ حقه، لافتاً إلى أنه، ليس معنى أن المواطن أخطأ، فهذا لا يفقده شيئا من آدميته أو إنسانيته فله الحق فى التعليم والعلاج طالما أن يطبق هذا القانون.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لوزارة الداخلية على اهتمامها ورعايتها للسجناء والمحتجزين بالمحافظة، معلناً عن تقديم الدعم اللازم لها فى القوافل الطبية التى تقدمها كما توجه بالشكر إلى جميع القائمين على هذه القوافل.

ومن جانبه توجه اللواء محمد عاطف شلبى، بالشكر لمحافظ كفر الشيخ، على تعاونه ودعمه لجهاز الشرطة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين، وشكر جميع الأطباء المشاركين فى هذه القوافل، كما شكر جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمعنية فى سبيل الارتقاء بصحة المواطن.

وقال مدير أمن كفر الشيخ، إن حق الرعاية الصحية لكل المحكوم عليهم أو المحتجزين على ذمة اتهام معين تكفله لهم الدولة فى إطار القانون .

حضر اللقاء اللواء سامح مسلم، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد هانى العزب مأمور مركز كفر الشيخ، والعميد جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.



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