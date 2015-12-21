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رئيس مدينة المحلة يبحث فتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

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رئيس مدينة المحلة يبحث فتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة رئيس مدينة المحلة يبحث فتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة
عقد اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس المدينة بحضور صلاح موسى نائب رئيس المدينة ، لبحث فتح 16منفذا لبيع السلع الغذائية بقرى المركز و6 منافذ أخرى بالمدينة لبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ومواجهة جشع التجار.
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مصر 365