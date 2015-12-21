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تعرف على أفضل الأغذية الضرورية لمرضى فقر الدم

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تعرف على أفضل الأغذية الضرورية لمرضى فقر الدم تعرف على أفضل الأغذية الضرورية لمرضى فقر الدم
فقر الدم أحد المشاكل الصحية التى تصيب الكثيرين نتيجة سوء التغذية الناتج عن اتباع أنظمة غذائية خاطئة غير صحية ولا تضمن جميع العناصر الغذائية بصورة كافية لاحتياجات الجسم من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الكاليسوم والحديد.

فقر الدم


>وحول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن فقر الدم هو عبارة عن انخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم عن المعدل الطبيعى.

أهم الأطعمة لمرضى فقر الدم


>واستكمل د. طايع قائلاً: "هناك بعض الأطعمة المفيد تناولها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ونقص مستوى الهيموجلوبين بالدم وأهمها":

فوائد التفاح لمرضى فقر الدم


>يحتوى التفاح على نسبة عالية من عنصر الحديد المفيد للأشخاص المصابين بفقر الدم لإمداد الجسم بقدر كافٍ من الحديد أحد مكونات الهيموجلوبين بالجسم ما يحتم على مرضى فقر الدم تناوله بجانب العلاج الدوائى لفقر الدم.

فوائد العسل الأسود لمرضى فقر الدم


>من المعروف على العسل الأسود أنه من أكثر الأغذية التى تحتوى على عنصر الحديد المفيد لمرضى فقر الدم والحوامل والأطفال نظرًا لأن تكوينه يعتمد على خلاصة قصب السكر الغنى بعنصر الحديد.

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