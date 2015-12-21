وزير العدل الجزائرى: 8 جزائريين لايزالون فى معتقل "جوانتنامو" دون محاكمة

>صرح وزير العدل الجزائرى الطيب لوح بأن عدد المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون يقبعون بمعتقل جوانتنامو دون محاكمة يبلغ ثمانية معتقلين ، مؤكدا أن الجزائر مستمرة فى الإجراءات القانونية مع الولايات المتحدة لتسليمهم.

وأكد الوزير الجزائرى ـ خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا التى تقوم بزيارة الجزائر حاليا - أن الجزائر كانت قد أرسلت ومنذ سنوات وفدا ممثلا عن وزارة العدل فى إطار معالجة ملف معتقلى جوانتنامو الذين لم يخضعوا للمحاكمة ، والذين بلغ عددهم إجمالا آنذاك 26 معتقلا ، اعتقل أغلبهم فى أفغانستان بتهم ذات صلة بالإرهاب.

وأضاف أن المفاوضات مع الجانب الأمريكى انتهت إلى الاتفاق على تسليم 18 منهم تمت إحالتهم إلى القضاء الجزائرى الذى حكم بتبرئة بعضهم ، فيما أدين البعض الآخر.

ومن جانبها ، أكدت وزيرة العدل الفرنسية أن الشراكة الجزائرية - الفرنسية امتدت إلى كل المجالات بما فيها قطاع العدالة ، مشيرة إلى أن إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الذى وقع عام 2012 بين رئيسى البلدين يحدد الإطار العام لهذا التعاون متعدد القطاعات.

وأضافت أن الجزائر تعد شريكا هاما ورئيسيا ، منوهة بدوره فى التسوية السلمية للأزمات فى المنطقة على غرار الأزمة فى مالى ، وحول هجمات باريس الدامية التى وقعت فى الثالث عشر من نوفمبر الماضى ، قالت إنه تم تحديد هوية تسعة أفراد من بين مرتكبى الهجمات الإرهابية ، مشيرة فى هذا الصدد إلى نوعية التعاون القضائى مع بلجيكا وألمانيا الذى سمح بتحديد هؤلاء الإرهابيين على وجه السرعة.

وحول قضية "الرهبان السبعة " الذين اغتيلوا على يد الجماعات الإرهابية عام 1996 بتيبحيرين فى ولاية المدية الجزائرية ، أكدت أن الأمر يتعلق بقضية يعد فيها التعاون بين الجزائر وفرنسا مكثفا جدا.

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