أخبار اليمن اليوم..وفد الحوثيين وصالح خالفا كل التوقعات خلال محادثات جنيف

ركزت اخبار اليمن اليوم على ما قام به وفد الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح بجنيف، فيما تناولت اخبار اليمن اليوم اعتراض القوات الجوية السعودية عبر وحدة الباتريوت صاروخا قبل وصوله إلى منطقة جازان الحدودية.>وتناولت اخبار اليمن اليوم تصريحات المحلل السياسى اليمنى، عبد الناصر المودع، الذى أكد على أن وفد الحوثيين، والرئيس المخلوع على عبد الله صالح خالفا كل التوقعات خلال محادثات السلام بجنيف، وذلك لرفضهم تقديم أى تنازلات، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات انتهت بدون أى نتائج إيجابية.

وأكد المودع ، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين أن وفد الحوثيين وصالح، تمسك بخيار متشدد حسب وصفه، وأشار إلى أن الوفد سعى إلى "المقايضة " مقابل وقف الضربات الجوية ورفع الحصار، وهو أمر من المستحيل أن يقبل به وفد الحكومة، لأنه يعنى عمليا انكسار الحوثيين.

وابرزت اخبار اليمن اليوم رأى المحلل فى أن الحسم العسكرى فى الميدان يبدو صعبا، لأن المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون هى المناطق الجبلية الوعرة، التى تحتاج إلى حشود ضخمة من القوات لمواجهتهم.

فيما تناولت اخبار اليمن اليوم اعتراض القوات الجوية السعودية عبر وحدة الباتريوت صاروخا قبل وصوله إلى منطقة جازان الحدودية قادما من الأراضى اليمنية.

وبالأمس، ألتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالرياض، مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى اللواء محمد على المقدشى لمناقشة التطورات الميدانية فى الساحة اليمنية.